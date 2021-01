Hoe pak ik mijn uitstelgedrag aan? Door: Asha Kalijan Vraag

"Wij hebben last van onzekerheden rondom de pandemie, de Brexit en alles wat er in de wereld gebeurt. De directie wacht op een meerjarenplan voor mijn afdeling, maar ik merk dat ik uitstelgedrag heb, zeker nu ik thuiswerk, terwijl ik in feite bekend sta om mijn gedrevenheid en doortastendheid. Dat frustreert enorm. Hoe kom ik uit dit dal?"



Antwoord van Asha Kalijan

Ik kan me voorstellen dat je nu even niet weet hoe het verder moet. Als je niet weet hoe alles uitpakt is het niet verkeerd om door te gaan met wat eerder zekerheid bood, zoals doorgaan met de doelstellingen die eerder zijn vastgesteld. Toch is afwachten en je machteloos blijven voelen niet langer verantwoord. Je hoeft niet abrupt af te wijken van doelstellingen als je onzeker ben, maar je moet wel adequaat en op tijd anticiperen en dat is in feite wat van jou wordt gevraagd. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?