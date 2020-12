Hoe beoordeel ik medewerkers in corona-tijd? Door: Asha Kalijan Vraag

"We zijn in de fase van beoordelingsgesprekken beland, maar het zijn uitzonderlijke tijden en ik kan niet beslissen hoe hiermee om te gaan. We zijn intern verdeeld over wel of niet beoordelen en ik neig er nu naar om dit jaar de beoordelingsgesprekken over te slaan en volgend jaar functioneringsgesprekken te houden. Maar het is we wat kort door de bocht allemaal. Medewerkers hebben recht op de gesprekken en als er nog meer verandert ontstaat er meer onzekerheid. De vraag is dus wel of niet beoordelen? "



Antwoord van Asha Kalijan

De verdeeldheid intern is goed voor te stellen en daar gaat twijfel mee gepaard. Helaas kom ik ook tegen dat er helemaal geen gesprek of dialoog gevoerd wordt over het functioneren en ontwikkeling van medewerkers. Dat laatste viel mij recent nog op bij iemand uit het lager onderwijs. Dus wat mij betreft zie ik liever verdeeldheid over dit onderwerp, dan helemaal geen discussie. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



