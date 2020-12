Actief luisteren in coronatijd Door: Frank van Marwijk Een van de belangrijkste communicatieve vaardigheden voor een manager, en ook voor een niet-manager trouwens, is goed luisteren. U kunt zich nog zo goed bekwamen in spreekvaardigheid en overtuigingstechnieken, maar als u niet de kunst verstaat om goed te luisteren, komt u minder betrouwbaar en overtuigend over. U vraagt zich misschien af hoe dat kan. Luisteren lijkt zo’n simpele vaardigheid: alleen uw oren open houden en de informatie tot u nemen. Maar luisteren is meer dan dat, simpelweg omdat communiceren tweerichtingsverkeer is. Behalve horen (wat wel nodig is bij luisteren), dient u ook terug te geven wat u hebt gehoord, hoe u daar over denkt en wat u erbij voelt. Pas als u laat blijken dat u openstaat voor wat anderen vertellen, luisteren ze ook goed naar u.



Sympathie en vertrouwen winnen

Met aandacht luisteren is niet vanzelfsprekend. We luisteren vaak maar half of met een specifiek oogmerk. Soms horen we de ander wel praten, maar dringt de inhoud niet tot ons door. We luisteren dan vooral naar onze eigen gedachten. Als de ander dan vraagt of we hem of haar wel volgen, blijken we moeiteloos diens laatste zinnen te kunnen herhalen, maar dat zegt niets over onze werkelijke belangstelling. Soms luisteren we selectief. We pikken er slechts uit wat we willen horen en reageren alleen daar op. In heftige discussies luisteren we vooral om de zwakke punten te ontdekken in de redenering van de ander. We luisteren naar pauzes en haperingen om in te schatten wanneer we hem of haar kunnen onderbreken. Dit lijkt slim, maar in communicatief opzicht begin je met een achterstand. U wint meer sympathie en vertrouwen als u laat blijken dat de ander ertoe doet.



