De zeven factoren van mindfulness Door: Frank van Marwijk Vandaag hebt u een stressvolle dag. Bovenop uw gebruikelijke workload stapelen de to-do’s zich op. U hebt te maken met enkele dringende deadlines en er zit ook van alles tegen. Op zo’n dag hebt u nauwelijks tijd om voor uzelf te zorgen. U stelt uw lunch uit tot het laatste moment. En als de honger toch begint te knagen, pakt u snel twee boterhammen die u achter uw computer snel naar binnen schrokt zonder er aandacht aan te besteden. Hap-slik-weg! U proeft niet veel en het draagt weinig bij aan een goede stofwisseling. Die grote brokken verteren immers niet zo best. Maar dat is niet uw zorg. Op dit moment gaat u helemaal op in de stress van de dag. Al het andere ontgaat u.



Volledige aandacht

Het is niet altijd gemakkelijk om afstand te nemen van problemen en zorgen, en aandacht te geven aan triviale zaken. Toch zal het uw werk en management zeker ten goede komen als u uw focus ook kunt blijven richten op dingen die er op het oog niet veel toe doen. Het is de kunst om te kunnen leven en werken met volledige aandacht. Dit is de kern van een oorspronkelijk boeddhistische levensvisie die in 1979 in het westen werd geïntroduceerd door de Amerikaan Jon Kabat-Zinn als een manier om stress te reduceren. Zinn was de grondlegger van de Mindfulness Based Stress Reduction Training (MBSR), dat in de volksmond simpelweg mindfulness of aandachtstraining wordt genoemd. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



