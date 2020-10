Ik heb genoeg van negatieve medewerkers. Wat nu? Door: Asha Kalijan Vraag

"Er is verdeeldheid in ons team en na wat onderzoek blijkt dat een aantal medewerkers ontevreden is. Zij beïnvloeden op een negatieve manier anderen en alles wat ik aangeef wordt met weerstand ontvangen. Vaak slaat het nergens op. En deze werkhouding lijkt steeds meer gewoon te worden. Ik heb er genoeg van en wil dit veranderen, maar hoe?"



Antwoord van Asha Kalijan

De ontevredenheid van de medewerkers is behalve het probleem, ook de sleutel tot het verbeteren van de werkhouding en onderlinge relaties. Nu je in grote lijnen weet welke medewerkers ontevreden zijn, kun je niet anders doen dan met hen aan tafel te gaan zitten. Samen kun je iets doen aan de verdeeldheid die er heerst, dat moet, want die is in feite schadelijk voor veel partijen.



