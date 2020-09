Hoe kan ik online en offline "leren" faciliteren? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het werk verandert en als bedrijf moeten we Leren en Ontwikkeling faciliteren, zowel on- als offline. Daar kan ik deels in mee gaan, echter er is veel investering nodig in tijd en geld, terwijl het dagelijkse werk door moet gaan, wat al de nodige moeite kost. Hoe moet ik dit aanpakken?"



Antwoord van Asha Kalijan

De impact van Covid-19 is natuurlijk enorm en buiten onze controle. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Als je het hebt over Leren en Ontwikkelen, dan heb je het over anticiperen op veranderingen en groei; klein of groot. Veranderingen zijn er altijd, niet altijd zo urgent, en de opmars van (disruptieve) technologie en digitalisering was al merkbaar. Nadenken over verdienmodellen, innovaties, omgang met medewerkers, werk- en privébalans ook. Alleen is alles nu versneld en urgent. Ik ben benieuwd hoe jullie als bedrijf zijn ingesteld op veranderingen. Als een mentaliteit van veranderbereidheid aanwezig is, dan kun je wat soepeler schakelen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



