Hoe voorkom ik steeds dezelfde fouten?

"Hoewel ik over bijna alles een mening of visie heb en soms bepaalde dingen inhoudelijk beter weet, lijk ik niet vooruit te komen in mijn functie. Ik blijf op de achtergrond hangen en ik kom ondoorgrondelijk over is mij verteld. Men passeert mij vaak en ik laat anderen misschien ook altijd voorgaan. Dit gebeurt mij al jaren. Wat kan ik hieraan doen en hoe voorkom ik dezelfde fouten keer op keer?"



Wat me opvalt is dat je een onderzoekende houding aanneemt. Dat toont je bereidheid om het anders te willen doen. Het lijkt erop dat je jouw mening onvoldoende deelt of verduidelijkt, geen risico's neemt, onzichtbaar of op afstand blijft. Vaak komt dat door gevoelens van faalangst. Faalangst werkt belemmerend op diverse manieren en heeft te maken met aannames als het niet goed genoeg doen. En gaat samen met op de vlakte blijven, waardoor je ondoorgrondelijk lijkt. Mensen met faalangst kunnen zelfs succes vermijden.



