Hoe verlaag ik onzekerheid over baanbehoud? Door: Asha Kalijan Vraag

"Aan de vragen en opmerkingen die ik krijg merk ik onzekerheid, maar ook spanning op over de positie van het bedrijf. De angst op baanverlies leeft en dat is misschien logisch als we de cijfers volgen over de economische krimp. Ik ga niet in op opmerkingen, maar ben zelf ook onzeker. We zitten in een sector waarin vacatures afnemen. Wat kan ik doen om in ieder geval de spanning laag te houden bij iedereen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Een economische teruggang was te voorzien. Dat zie je aan rapporten van het CPB (Centraal Plan Bureau), uitingen van economen en andere deskundigen. Hoe het allemaal zal uitpakken, is nog niet duidelijk. Je kunt wel transparant zijn over zaken en laten merken dat jullie dat jullie met z’n allen in hetzelfde parket zitten. En vooral dat directie en management zich inzetten om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomst. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



