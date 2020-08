Moet ik in harde of zachte vaardigheden investeren? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het is me totaal onduidelijk wat nu nodig is in het bedrijf. Ik denk na over de toekomst en wat de medewerkers aan investeringen nodig hebben. We moesten mensen laten vertrekken, het werk is herverdeeld, werkplekken geoptimaliseerd en veel deeltaken zijn gedigitaliseerd. We zijn er nog niet, maar ik zit op een kantelpunt en medewerkers lijken ontevreden. Ik moet beslissen of ik nu meer in de harde of zachte vaardigheden investeer. Wat te doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Er is snelheid en duidelijkheid nodig en dat is in feite niet altijd goed op te brengen. Snelheid houdt in goed inspelen op hoe de mark/branche zich ontwikkelt. Duidelijkheid is nodig om te weten waarin en waarmee je snel moet schakelen. Als je dat niet weet, dan is het logisch dat je twijfelt en besluiteloos bent. Met jou vele anderen.



