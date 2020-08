Hoe krijgen we onze oude bedrijfswaarden terug? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het valt steeds meer op dat oude waarden verdwijnen binnen het bedrijf. We stonden bekend als dynamisch, scherp, anticiperend en een prettige partner om mee samen te werken. Dat is veranderd sinds we de koers van het bedrijf om economische redenen iets hebben aangepast, vooral de processen en werkwijzen. We hebben de oude waarden nodig om samen enkele tegenslagen aan te pakken. Hoe krijg ik die terug?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is niet ongewoon dat de invloed van kleine veranderingen onderschat worden. Dat de verandering om economische redenen is ingezet kan medewerkers nog meer onzeker maken in deze tijd. Dat heeft gevolgen voor de inzet en werkhouding en uiteindelijk inderdaad op de waarden van het bedrijf. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



