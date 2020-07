Absoluut of relatief: meten met verschillende maten Door: Frank van Marwijk Henk en Fred zijn voetballers. In een wedstrijd schiet Henk zes keer op het doel. Hij maakt drie doelpunten. Fred heeft betere kansen en kan twaalf keer op het doel schieten. Daarvan schiet hij er liefst vijf raak. Maar wie van beide is nu een betere voetballer? Als je alleen kijkt naar het scorebord wint Fred die wedstrijd met 5-3. De uitslag van elke voetbalwedstrijd is een absolute waarde. Het team dat de meeste doelpunten maakt, gaat er met de winst vandoor. Zo zijn de regels!





Maar je zou er ook op een andere manier naar kunnen kijken. Henk heeft de helft van zijn schoten op het doel raak geschoten. Fred heeft weliswaar vijf doelpunten gemaakt, maar er ook zeven gemist. Relatief gezien heeft Henk het dus beter gedaan, maar heeft hij toch verloren. Veel supporters zijn geneigd om alleen naar de absolute score te kijken en daarom Fred beter te vinden. Henk heeft echter 'naar verhouding' meer punten gehaald. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er spelen nog veel meer factoren mee. Voetbal speel je immers niet in je eentje. Misschien heeft Fred meer kansen om te schieten gehad vanwege het samenspel. Misschien is Fred een spits en Henk een middenvelder. En een spits is niet per definitie beter dan een middenvelder omdat hij meer kans heeft om te scoren. Het gaat tenslotte zelfs niet om de vraag wie er beter is, maar om hoe ze op elkaar inspelen.



