Ben ik wel een manager? Door: Asha Kalijan Vraag

"Collega’s zeggen dat ik geen manager ben en dat als ik zo door ga mijn functie overbodig maak. Ik geef leiding aan een aantal mensen en dat gaat goed, maar ik beleef er geen plezier aan. Ook vind ik managen sowieso overbodig en medewerkers zijn heus wel in staat om zelf hun werk te controleren en te plannen. Ik delegeer veel en zou veel liever nadenken over diensten om het werk effectiever te laten verlopen. Wat adviseer je mij?"



Antwoord van Asha Kalijan

Vraag 904 – Ben ik wel een manager?

Het is waardevol dat je medewerkers op waarde schat en hun kennis gebruikt of stimuleert. Ik raad je aan om een aantal zaken te scheiden. Namelijk je talenten, competenties en drijfveer om te managen; je eigen onderzoek. En rekening te houden met de taakvolwassenheid van medewerkers; de relatie en context van het werk.



