Hoe beoordeel ik een bedrijfsmodel? Door: Asha Kalijan Vraag

"Er passeren bij ons veel bedrijfs- en veranderingsmodellen en helaas gaat dat gepaard met veel onrust. We moeten overeind blijven als klein bedrijf. Maar ik heb veel twijfel over de modellen en de vraag is of het nu wel de tijd is om grote stappen te zetten of keuzes te maken. Het bewaren van rust lijkt mij het belangrijkste, omdat ik vermoed dat veranderingen medewerkers nog meer van slag brengen. Dat lijkt niet voldoende, want de vragen over hoe verder blijven komen en goede antwoorden heb ik nog niet. "



Antwoord van Asha Kalijan

Niemand weet momenteel wat goed is en daar hoort twijfel bij. Toch is het goed om verder te kijken en de volgende stappen te onderzoeken, zelfs als je niet kunt kiezen. Het zal straks bijdragen aan het nemen van passende stappen die niet alleen over de korte termijn gaan, wat nu natuurlijk verleidelijk is. De rust bewaren is nodig, maar wees er ook bewust van dat er ook onrust en onzekerheid bestaat binnen het bedrijf. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?