Zo creëert u nabijheid op gepaste afstand Door: Frank van Marwijk De maatregelen die we moeten nemen vanwege het coronavirus, dragen weinig bij aan het tot stand brengen van een positieve relatie met de mensen met wie we in contact treden. We weten dat we anderhalve meter afstand moeten houden en dat we andere mensen zeker niet moeten aanraken. Op dit moment benaderen we anderen feitelijk alsof ze (potentieel) ziek en besmettelijk zijn en een gevaar voor onze gezondheid vormen. Rationeel begrijpen we goed waarom we dit doen maar op het emotionele vlak ontstaat er een mismatch. Vooral vreemden voelen als onaantrekkelijk aan.



Anderen zijn vies!

Inmiddels raken we een beetje gewend aan de gewenste afstand van anderhalve meter. Het is zelfs zo wanneer we in een eerder opgenomen tv-programma veel mensen bij elkaar zien staan, dat dat een soort gevoel van ongemak geeft. Ook de beelden uit Nieuw-Zeeland waarbij mensen gezellig bij elkaar staan, geeft ons een gevoel alsof er iets niet klopt. Fysieke nabijheid roept op dit moment eerder een gevoel van afkeer op. Om deze reden gaan veel mensen nog niet graag met het openbaar vervoer. Wekenlang hebben we onze hersenen geprogrammeerd met het idee dat het houden van anderhalve meter afstand onze gezondheid beschermt. Nu opeens passeren mensen elkaar op korte afstand. Het moeten dragen van een mondkapje maakt dat er niet beter op. Het voelt benauwd aan en het zien ervan bij anderen, bevestigt een gevoel van potentieel gevaar: anderen zijn vies! Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?