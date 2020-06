Hoe begeleid ik een vernieuwing als eigen belangen te veel meespelen? Door: Asha Kalijan Vraag

"We moeten de nieuwe werkelijkheid managen en in rap tempo reorganiseren, om te blijven voortbestaan. Als middelmanager merk ik meer dan anders dat de harde lijn van het bedrijf haaks staat op de werkelijkheid waar teamleiders en medewerkers mee te maken hebben. Dat remt mij af. Individuele belangen prevaleren en er heerst veel wantrouwen, een enkeling daargelaten, maar daar zal ik de gewenst vernieuwing niet van de grond krijgen. Hoe deal ik hiermee?"





Antwoord van Asha Kalijan

Er is over de hele linie van bedrijven en organisaties veel onzekerheid over het voortbestaan. Dat kan elkaar ook versterken in onzekerheid, daarom is het goed om interne partijen op maat te informeren. De externe crisis noodzaakt tot snel handelen, daar zal begrip voor zijn. Het hoe is echter cruciaal om alle mensen mee te krijgen. Betrek partijen daarom beter bij wat er speelt en komen gaat, zodat beleid en werkelijkheid samenkomen.



