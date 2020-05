Zo voert u intieme gesprekken via het scherm Door: Frank van Marwijk De afgelopen maanden zijn we massaal aan het beeldbellen. Vanuit onze huiskamer nemen we deel aan vergaderingen en voeren we persoonlijke gesprekken met collega’s op het werk. Steeds meer bedrijven zien daar de voordelen van in en sommige kiezen ervoor om medewerkers ook na de coronatijd meer thuis te laten werken. Toch hebben de contacten via het scherm ook nadelen. We missen de fysieke nabijheid, het oogcontact, de ondersteunende mimiek en de subtiele gebaren die een gewoon gesprek ondersteunen. Het complete plaatje ontbreekt. Je kijkt elkaar voortdurend aan, terwijl je toch niet echt intiem contact kunt leggen. Onze hersenen moeten steeds anticiperen op het gebrek aan lichaamstaal. Er wordt al gesproken van zoom-vermoeidheid.



De afgelopen maanden zijn we massaal aan het beeldbellen. Vanuit onze huiskamer nemen we deel aan vergaderingen en voeren we persoonlijke gesprekken met collega’s op het werk. Steeds meer bedrijven zien daar de voordelen van in en sommige kiezen ervoor om medewerkers ook na de coronatijd meer thuis te laten werken. Toch hebben de contacten via het scherm ook nadelen. We missen de fysieke nabijheid, het oogcontact, de ondersteunende mimiek en de subtiele gebaren die een gewoon gesprek ondersteunen. Het complete plaatje ontbreekt. Je kijkt elkaar voortdurend aan, terwijl je toch niet echt intiem contact kunt leggen. Onze hersenen moeten steeds anticiperen op het gebrek aan lichaamstaal. Er wordt al gesproken van zoom-vermoeidheid. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?