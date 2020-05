Wat te doen aan een niet-luisterende medewerker? Door: Asha Kalijan Vraag

"Een medewerker functioneert niet goed, omdat hij een verkeerde instelling en werkwijze heeft. Hij gaat z’n eigen gang, luistert slecht en werkt niet goed samen. De boodschap het anders te doen komt maar niet aan en ik ben het beu. Nu zijn er door hem aan klanten beloftes gedaan die niet waar te maken zijn. En dat moet ik goedmaken en zo komt er extra werk op mijn bord. Hoe ga ik om met deze medewerker?"



Antwoord van Asha Kalijan

Mensen verschillen van elkaar, ook in hun werkwijze. Met die verschillen omgaan is belangrijk en zal helpen om te anticiperen op fouten en om het team als geheel goed te laten functioneren. Je kunt dan beter bijsturen en met minder moeite iedereen, ook de betreffende medewerker, gemotiveerd houden. Nu is er een mismatch. Streef ernaar deze zo goed als mogelijk aan te pakken en tegelijkertijd te werken aan teamoptimalisatie.



