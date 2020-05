Vrijheid en duivelse dilemma's Door: Frank van Marwijk



Vrijheid en duivelse dilemma’s

Deze week vieren we de 75-jarige bevrijding van Nederland. Het had een groot feest moeten worden waarbij we stil zouden staan bij het belang van vrijheid. Maar het is anders. Op dit moment hebben we niet zoveel te vieren en als we dat al hadden, dan konden we dat niet. En dat brengt ons meteen terug op het vraagstuk over vrijheid. Door de maatregelen vanwege het coronavirus zitten we nog steeds thuis. Evenementen kunnen nog steeds niet doorgaan, de horeca is dicht, universiteiten blijven gesloten en het openbaar vervoer kent zijn beperkingen vanwege de anderhalve meter. U doet zo goed mogelijk uw best om vanuit huis te werken, maar ook dat is lastig. U mist het contact. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



