Assertiviteit, kun je dat aanleren? Door: Asha Kalijan Vraag

"In projecten krijg ik steeds meer te maken met mensen, die mij verbaal overdonderen of op mijn emoties inspelen. Ik herken een aantal zaken uit een assertiviteitstraining die ik ooit gevolgd heb. Kan ik assertivitteit aanleren en zorgen dat de communicatie met het team beter verloopt?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het aanleren van assertiviteit als vaardigheid kun je beter aan een professional overlaten. In een groepstraining kan er goed gewerkt en geoefend worden, zodat de vaardigheid beklijft. Het vraagt ook het goed ombuigen van gedrag. In een neutrale setting is dat beter te doen. Je kunt wel zelf het goede voorbeeld geven en indirect werken aan die vaardigheid tijdens gesprekken. En onderzoek daarbij je incasseringsvermogen.

Belangrijker is verder te kijken dan alleen de manier waarop medewerkers communiceren. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?