Wat betekent de 'anderhalve-meter economie' voor ons? Door: Asha Kalijan Vraag

"In deze tijd van sociale onthouding en de ‘anderhalve-meter-economie’, worden we gedwongen om te investeren in technologie, zoals werken op afstand. Ook de inrichting van werkplekken en het personeelsbeleid hangt daar mee samen. We moeten proactief denken over omgangsvormen, kennis en vaardigheden in de toekomst. Heb jij tips?"





Antwoord van Asha Kalijan

Er verandert veel in een rap tempo op het gebied van beleid, werkvormen en onderlinge verhoudingen. Technologie is sturend momenteel. Daar kun je niet op heen; we zijn er steeds meer van afhankelijk en het lijkt als vanzelfsprekend dat iedereen daarmee om kan gaan. In de praktijk is dat niet zo. Zeker generaties die daar niet mee zijn opgegroeid hebben het moeilijk. Organisaties en personen die op technologisch gebied achterlopen en niet wendbaar genoeg zijn (of waren), hebben met een inhaalslag te maken. Daarbij is nog niet duidelijk hoe de 'anderhalve-meter-economie' eruit gaat zien. De impact in ieder geval reikt ver. Er moeten keuzen worden gemaakt.



