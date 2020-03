Welke provocatieve ingreep moeten wij toepassen? Door: Asha Kalijan Vraag

"In onze organisatie is al veel geprobeerd om de verzuurde sfeer, roddel, demotivatie en slechte communicatie tegen te gaan. We hebben meer feedback ingevoerd, workshops gehouden, coaching on the job en voorbeeldgedrag tonen, maar veel heeft het niet geholpen. Wat kan een provoatieve ingreep zijn, die we nog niet hebben geprobeerd maar die wel een eyeopener zou zijn?"



Antwoord van Asha Kalijan

Er is duidelijk een hoop aan de hand. Je hebt veel gedaan en geprobeerd en het is zeker frustrerend als er geen of onvoldoende resultaten zijn. Neem de ruimte om hier bovenuit te stijgen, want dan kun je effectiever, met visie de volgende fase in gaan.

