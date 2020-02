Hoe worden we een duurzame organisatie? Door: Asha Kalijan Vraag

"We kunnen heen niet om de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken dan ook toe naar een circulair businessmodel. Er is niet veel ruimte voor een reorganisatie, maar we hebben een projectleider aangesteld. Die heeft zelf nog veel vragen en dat kost mij tijd. Die tijd effectief benutten lukt niet. Er is erg veel informatie is, maar er is nog veel onduidelijk. Hoe moeten we van start gaan?"



Antwoord van Asha Kalijan

De vragen van de projectleider begrijp ik wel. Hij kan niet zomaar ergens in het midden beginnen, maar de juiste of beoogde richting kennen om te zien wat nodig en haalbaar is binnen het bedrijf. Het onderwerp en wat daarmee samenhangt raakt nu eenmaal het fundament waarop het bedrijf steunt. Dat geldt ook voor andere bedrijven. Het dwingt tot innoveren en daar moet ruimte en draagvlak voor zijn of gecreëerd worden. Daar is tijd en uiteindelijk een goed plan voor nodig. Dan kunnen investeringen rendabel zijn.



