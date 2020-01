Zo gebruikt u uw gevoel als instrument Door: Frank van Marwijk Werkt u met gevoel? U werkt met mensen, dus het antwoord op de vorige vraag kan eigenlijk alleen bevestigend zijn. Als manager moet u zich kunnen inleven in mensen, empathisch kunnen zijn en begrip kunnen tonen. Maar met gevoel werken, betekent ook dat u het laat blijken wanneer iets u minder bevalt. U moet een klant vriendelijk kunnen benaderen, maar u moet u ook hard kunnen opstellen tijdens een onderhandeling. Soms deelt u complimenten aan medewerkers uit maar op een ander moment spreekt u hen met passende emotie aan op hun slechte functioneren, berispt u hen of zegt u iemand ontslag aan. Steeds stemt u uw gevoelsuiting af op de situatie die zich voordoet.



Laat u zien wat u voelt?

Uw werk laat u niet koud. U bent betrokken. Dat is in ieder geval wat er verwacht wordt dat u laat zien. De vraag is of de gevoelens die u toont altijd overeen komen met wat u werkelijk voelt. Het kan best voorkomen dat u een keer uw dag niet hebt, met uw verkeerde been uit bed bent gestapt, ruzie hebt met uw partner of u irriteert in het verkeer. Maar ook dan wordt er van uitgegaan dat u een lastige klant nog steeds met een vriendelijke glimlach te woord staat. Het kan ook zijn dat u juist uw gevoelens van sympathie even opzij moet zetten als u een onaangenaam besluit moet nemen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



