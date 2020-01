hoe verander ik mijn snelheid in besluit- en meningvorming? Door: Asha Kalijan Vraag

"Een besluit nemen of een mening vormen kan ik als geen ander. Dat doe ik vol enthousiasme. Maar als anderen niet mee schakelen, dan word ik ongeduldig. Helaas gebeurt dat steeds vaker. Daarnaast komen projecten niet goed genoeg van de grond. De Inhoud en het persoonlijk contact zijn belangrijk voor me. Maar ik ben vaak theoretisch in plaats van praktisch ingesteld, denk ik. Zit ik wel op mijn plek?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het evenwichtig hanteren van talenten en kwaliteiten is vaak de kunst van het leidinggeven. Met de competenties die je beschrijft, kom je als crisismanager of adviseur wellicht beter uit de verf. Snel besluiten nemen en een mening vormen gebaseerd op inhoud bij crisissituaties is een kerncompetentie die dan heel goed passen. Zeker als risico's goed ingeschat worden. Maar het benutten van het persoonlijk contact met anderen kan heel leerzaam zijn en veel oplossen.



