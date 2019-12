Hoe moet ik lange termijn managen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Niet zo heel lang geleden functioneerde ik goed als manager. Recent kreeg ik echter te horen dat ik een kortetermijnvisie toon en er meer aandacht voor de lange termijn nodig is. Wat daar echt mee bedoeld wordt is mij onduidelijk. We verzetten veel werk en we kampen geregeld met pieken en dalen en daar is geen erkenning voor. De doelen die gesteld worden halen we. En ik verbaas me dat ik moet denken aan de lange termijnvisie en niet de directie. Hoe pak ik dit aan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is wel nodig dat je duidelijk krijgt wat de directie concreet bedoelt, al kan ik me voorstellen dat je in de weerstand schiet als je geen erkenning krijgt voor wat wel goed gaat. De communicatie verdient aandacht, zodat ook duidelijk wordt waar jullie tegenaan lopen, zoals de onvoorspelbare werkdruk. Daar kun je wat voorwerk voor doen, zodat je beslagen ten ijs te komt. Als je zelf te veel met details bezig bent, zal dat niet lukken. Neem even afstand. Dan krijg je zelf ook een beter beeld van waar de schoen wringt. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



