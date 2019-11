Hoe voorkom ik reputatieschade aan mijn carrière? Door: Asha Kalijan Vraag

"Op de afdeling is de samenwerking met een specialist steeds meer verslechterd. Het brengt veel kosten met zich meebrengt in de vorm van verzuim en gesprekken met diverse partijen. Dat gaat ten koste van het resultaat en er is ook reputatieschade, ook voor mij zelf. Ik vraag me af hoe het verder uitwerkt en ik wil de schade beperken. We zijn al een hele tijd erg druk en de communicatie onderling is verdedigend en ineffectief. Hoe beperk ik de schade?"



Antwoord van Asha Kalijan

Er is altijd dynamiek in samenwerkingen en dat is goed. Tot er geen overzicht is over de dynamiek. Dan gaan zaken een eigen leven leiden en voor je het weet verslechteren zaken; zowel op resultaat- als op relatiegebied.



