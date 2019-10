Moet ik in mijn competitieve team blijven? Door: Asha Kalijan Vraag

"Bij vergaderingen of bijeenkomsten heeft iedereen het over andere dingen dan de inhoud. Het gaat er heel tactisch aan toe. Er heerst een competitieve houding die mijns inziens niet de juiste uitkomsten biedt voor de afdeling, wel voor hun carrières. En daar doe ik niet aan mee en ik voel me niet gelijkgestemd met de rest. Ik vraag me af of ik wel bij zo’n team moet blijven in mijn senior rol?"





Antwoord van Asha Kalijan

Het is niet gemakkelijk om zonder veel invloed, medestanders of support anders gestemd te zijn in een team. Toch gedijt een team bij verschil. Weg gaan is een optie, maar je kunt ook gaan onderzoeken of het op een andere manier misschien wel lukt om een zinvolle rol te hebben.



