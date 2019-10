Wanneer heeft veranderen zin en effect? Door: Asha Kalijan Vraag

"Om ons heen zien we veel veranderingen en innovaties. Concullega bedrijven zijn er maar druk mee. Wij erkennen dat de markt vraagt om verandering, maar mijn twijfels nemen ook toe als ik de hectiek zie. Dat we ook moeten vernieuwen zit er wel aan te komen. Wij weten echter niet eens of de richtingen die er al volop zijn, wel onze richting moet zijn. Hoe pak ik het aan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Er lijkt momenteel geen noodzaak te bestaan om te veranderen. Ergens wringt het wel en dat is logisch, want we hebben allemaal de zorg om niet mee te doen of zelfs achter te blijven bij anderen. Het is prettige om er nu zo in te staan, zoals je omschrijft. Een beetje twijfel of we het goed doen, is namelijk gezond. Daarbij is geen urgentie en daarom voldoende tijd om na te denken over de juiste richting. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



