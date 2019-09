Hoe word ik meer zichtbaar en gewaardeerd? Door: Asha Kalijan Vraag

"Als manager ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor projecten op de lange termijn en ik geef advies over investeringen. Het team waarmee ik werk, werkt hard en is professioneel. Met mijn leidinggevende samenwerken gaat stroef. Hij gunt mij niet alle projecten, herkent mijn expertise niet en dat ontmoedigt mij. En ik kan het politiek spel niet meespelen. Hoe zorg ik dat ik toch op waarde geschat wordt?"



Antwoord van Asha Kalijan

Helaas zijn competenties gericht op de inhoud onvoldoende om daarmee herkend en erkend te worden. Vaak heb je competenties nodig die ook gericht zijn op goed samenwerken, die maken dat een ander je inhoudelijke kennis ziet of herkent en waardeert. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?