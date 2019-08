Mijn jonge team matcht niet met de bedrijfscultuur. Wat te doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Onze afdeling is nieuw en mijn team bestaat uit jonge mensen. Ze zijn praktisch en hebben de juiste, vernieuwende ideeën. Vernieuwen is het doel, maar dat is niet gemakkelijk, omdat er veel drempels zijn die afremmen. Duidelijk is dat de bedrijfscultuur niet matcht met waar mijn team voor staat. Er ontstaat groepsvorming en ik vrees dat de motivatie zoekraakt. Wat kan ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het dilemma waar je mee zit is niet snel op te lossen. Ik vrees dat je pas op de plaats moet maken en een handreiking moet doen. En dat houdt in dat je vanuit een brede visie te werk gaat om succesvol te zijn.Het moet anders, dat is duidelijk. In het anders doen, kun je de signalen of bevindingen meenemen. Die moet je eerst scherper krijgen.



