Tien excuses bij het aanhoren van klachten Door: Frank van Marwijk Wat is uw reactie als u een klacht ontvangt? In een eerder artikel adviseerde ik u om een klacht als een gratis advies te beschouwen. Klachten zijn volgens dit principe dus leerzaam. Toch is dat niet altijd de manier waarop we klachten benaderen. Het is onprettig om een klacht te krijgen en daarom willen we er liefst zo snel mogelijk vanaf zijn. In plaats dat we er ons ervoor openstellen, schieten we in de weerstand. We luisteren maar half, ontkennen of bagatelliseren de klacht of proberen die af te wimpelen. We vinden het ook moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen en kaatsen die zelfs soms terug op de klager zelf. We zijn dus nogal vooringenomen als het om klachten gaat. In dit artikel leest u tien excuses die we – vooral voor onszelf – aanvoeren om aan een klacht te kunnen ontkomen. Het is goed als u deze excuses bij uzelf herkent zodat u onbevooroordeeld de klachten kunt aanhoren.



1. Wie klaagt is een zeikerd

Klagen wordt over het algemeen niet beschouwd als een prettige eigenschap. De synoniemen voor klagen: zeuren, mopperen, zeiken en jammeren, geven ons een beeld van een persoon die zijn ontevredenheid presenteert. En zo zijn we vaak ook geneigd een klager te zien en te benaderen. We beschouwen de klager als een mopperkont die het waarschijnlijk bij het verkeerde eind heeft. En dit nodigt ons uit om een verdedigende houding aan te nemen en de klacht te pareren.



