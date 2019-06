Veerkracht bij zwaar weer en obstakels Door: Frank van Marwijk Hoe gaat u om met zwaar weer? Laat u zich omver blazen door tegenslag? Brengen obstakels u van het pad? En raakt u ontworteld als de wind anders waait dan u zou willen? Dan wordt het tijd om te werken aan uw veerkracht en een flexibele benadering van uw problemen te ontwikkelen, zoals ik ook beschreven heb in mijn nieuwe boek: Doe niet zo moeilijk, de kunst van het relativeren. Relativeren en meebewegen maken u soepel in uw aanpak. Dat wil niet zeggen dat u met alle winden meewaait en het overal mee eens bent, maar wel dat u open staat voor andere inzichten en nieuwe mogelijkheden. Een breder perspectief en veerkracht geven u zelfs toegang tot onbegaanbare paden.



Zwaar weer

Op het moment dat ik dit schrijf is het slecht weer buiten. Het regent flink en het waait hard. Sommige bomen zwiepen heen en weer van de ene kant naar de andere kant. Ze wekken de indruk dat ze het elk moment kunnen begeven. Andere bomen verroeren zich nauwelijks. Ze staan robuust, strak en onbeweeglijk en lijken de storm goed te weerstaan (logisch, want ze hebben ook jaren ervaring). Ze doen wat ze altijd al hebben gedaan en maken zich geen zorgen om de wind: die waait vanzelf over. Maar schijn bedriegt. Het zijn juist de bomen die het hardst heen en weer gaan die de storm het best overleven. Ze zijn flexibel en bewegen mee met elke frisse wind die zich aandient. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



