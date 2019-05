Hoe houden wij specialisten binnen de organisatie? Door: Asha Kalijan Vraag

"We werken met flexibele arbeidscontracten. Mensen zijn niet levenslang verbonden aan ons bedrijf, maar wat opvalt is dat specialisten vertrekken na gemiddeld een jaar. Ze kunnen elders goed terecht lijkt het. We hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in een reorganisatie en dat kan er mee te maken hebben. Hoe hou ik goede mensen vast?"



Antwoord van Asha Kalijan

Flexibilisering kent voor- en nadelen. Maar dat is het niet alleen. De reorganisatie en hoe die geïmplementeerd is en de omgangsvorm met specialisten kunnen ook een rol spelen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?