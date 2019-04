Moet ik ontslag nemen? Door: Asha Kalijan Vraag

"De sfeer op het werk is slecht al bevalt de inhoud van het werk me wel. Er is te veel werk. Alles komt bij mij te liggen, omdat er te weinig mensen zijn en die krijg ik er niet bij. Ik krijg taken niet af en heb niemand aan wie ik het kan delegeren. Mijn team is gedemotiveerd en ik heb alles gedaan om het draaglijk te houden. Ik overweeg ontslag. Hoe ga ik met deze situatie om?"



Antwoord van Asha Kalijan

De drastische stap die je overweegt, heb je nog niet genomen. Waarschijnlijk twijfel je om weg te gaan. Omdat het werk inhoudelijk naar verwachting is, raad ik je aan om pas weg te gaan als je voor je gevoel alles gedaan hebt wat mogelijk is om uit de spiraal naar beneden te komen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



