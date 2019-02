Hoe maak ik een teamanalyse? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik moet voor mijn in het kader van professionalisering van mijn organistie (in de zorg) een teamanalyse maken. Eigenlijk wordt ik meteen in de richting van een verbeterpunt gestuurd. Hoe maak ik een teamanalyse met de focus op persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van deskundigheid en vaardigheden?"



Antwoord van Asha Kalijan

Alles heeft een achtergrond en een doel. Een teamanalyse maak je om een bepaalde reden, om teamdoelen en organisatiedoelen te halen. Soms maak je die bij het samenstellen van een nieuw team, soms omdat er problemen zijn binnen het team of omdat er veranderingen aankomen. In jouw geval is de analyse bedoeld om deskundigheid binnen het team te vergroten, onder de noemer van persoonlijke ontwikkeling. Ik formuleer dit zo, omdat het inhoudt dat het team niet naar wens functioneert en dat heeft te maken met de teamleden zelf, niet met de organisatie. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



