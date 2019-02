Een andere verdeling Door: Frank van Marwijk Het kabinet gaat ervan uit dat de door de rechter opgelegde klimaatdoelen in de Urgenda-rechtszaak niet gehaald gaan worden. De maatregelen die daarvoor genomen moeten worden op korte termijn zijn tamelijk rigoureus en kostbaar. Dat geld kan beter besteed worden aan maatregelen voor een duurzaam effect op langere termijn. Meteen rijst de vraag wat we als burgers zelf zouden kunnen doen om het klimaat te verbeteren. Door voortaan maximaal 5 minuten te douchen, kan Nederland 1,5 megaton minder CO2 uitstoten. Maar werkt dat advies? Is Nederland bereid zijn dagelijkse ritueel aan te passen?



Nederlanders staan gemiddeld 9 minuten onder de douche. Maximaal 5 minuten douchen is dus gewoon vier minuten minder per persoon, zou je denken. Maar zo simpel is het niet. Die 9 minuten is een gemiddelde. Er zijn mensen die nu al niet langer dan 5 minuten onder de douche staan. Anderen staan er elke dag 20 minuten onder en die mensen brengen het gemiddelde omhoog. Het is deze laatste groep mensen waarbij we de meeste winst kunnen behalen, maar waarschijnlijk is dit ook de groep die het minst bereid is zich aan te passen. Het verschil tussen 20 minuten en 5 minuten is gewoon te groot. Van de uitgebreide douchers wordt verwacht om drie kwart van hun gerieflijke tijd in de badkamer in te leveren. Wel eerlijk, zou je zeggen. Iedereen mag dan toch even lang douchen? We meten die eerlijkheid in absolute termen. In dit artikel zal ik uitleggen waarom een absolute norm vaststellen voor iedereen, waarschijnlijk niet zo goed werkt en hoe het anders kan. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?