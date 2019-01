Hoe moet ik omgaan met continue veranderingen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Veranderen is niet erg, maar wel als ze om de paar maanden voorbij komen. Ze overvallen ons en er lijkt sprake van ad hoc beleid. Er is een wisseling in de directie geweest, dat kan er mee te maken hebben. Hoe dan ook, ik heb er in mijn team in ieder geval last van en we raken het vertrouwen kwijt. Het zet me telkens een paar stappen terug in werk. Op dit moment zijn we terug bij een verandering, die maanden geleden al een keer gepasseerd is. Hoe ga ik hiermee om?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is niet onlogisch dat jullie het vertrouwen verliezen. Je kunt niet continue achter ad hoc veranderingen aanlopen. De geloofwaardig in de directie raakt al zoek en het is voor niemand goed om zo verder te gaan.



