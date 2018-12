Hoe zorg ik dat medewerkers minder werkdruk ervaren? Door: Asha Kalijan Vraag

"Onze medewerkers ervaren structurele hoge werkdruk en vinden dat wij als management er niets aan doen. Het ziekteverzuim is wel toegenomen, maar is onder de norm. Wel zie dat de prestaties achterblijven. Ik denk dat het ligt aan de persoonlijkheid en doelen van medewerkers. Hoe spreek ik ze daarop aan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is een valkuil om zo snel een conclusie te trekken. Dat is niet in lijn met de feedback van de medewerkers. Je gaat naar aanleiding van je conclusie nu iets aanpakken, wat zij zelf niet direct ervaren.



