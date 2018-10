Vergroot de variatie in uw netwerk Door: Frank van Marwijk Bij het klassieke netwerken staat het principe van ‘ons kent ons’ centraal. We omringen ons met mensen die iets voor ons kunnen betekenen, en wij voor hun. Gewoonlijk zijn dat mensen die u hebt ontmoet omdat u er een gezamenlijke interesse mee deelt. We lijken dus veel op de mensen in ons netwerk. Toch is het belangrijk om ook variatie in uw netwerk aan te brengen. Mensen die andere dingen doen en anders denken dan u gewend bent, geven u toegang tot een totaal andere wereld.



Wat is eigenlijk uw netwerk?

Waar denkt u aan bij het woord netwerken? Het kan zijn dat dit het beeld oproept van vrienden, kennissen, buren en collega's die elkaar kunnen bijstaan in alledaagse praktische situaties: u past op elkaars kinderen, vervangt elkaar tijdens vakantie en geeft elkaar advies over de laatste film die is uitgekomen. Misschien associeert u netwerkenmet bedrijfsrecepties en congressen waar het uw doel is zoveel mogelijk mensen te spreken en visitekaartjes uit te wisselen. Wie weet kunt u iets voor elkaar betekenen. Maar mogelijk denkt u in deze tijd meteen aan Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter waar u intussen een meganetwerk hebt opgebouwd met 'vrienden', 'connecties' en 'volgers'.



