Hoe ontwikkel en behoud je jonge medewerkers? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het ontwikkelen van onze jonge medewerkers kost tijd, waarvoor ze soms niet het geduld hebben. Dan kan het gevaar dreigen dat ze overstappen naar een andere organisatie, waar dan weer hetzelfde gebeurt. Hoe kun je zorgen dat jonge medewerkers zich wel gaan ontwikkelen en expertise opbouwen en behouden blijven voor dd organisatie?"



Antwoord van Asha Kalijan

Er zijn een paar manieren om jonge medewerkers met de juiste kennis en ervaring binnen te halen en te houden. Om maar twee uitersten te benoemen: Je kunt jonge medewerkers intern opleiden tot het gewenst niveau.

Of jongeren aannemen die al de juiste studie achtergrond hebben en hen verder gericht op de juiste wijze begeleiden in verder specialisatie cq ontwikkeling binnen de context van de organisatie en de verwachting van de jongeren. Goed selecteren met de juiste informatie over verwachtingen en de bedrijfscultuur is hierbij belangrijk.



