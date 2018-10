Garbage als inspiratiebron Door: Frank van Marwijk Kent u de uitdrukking ‘garbage in, garbage out’? Het is een inmiddels wijdverbreide uitdrukking die zijn oorsprong vindt in de beginjaren van de informatica. Het gaat over het principe dat, al hebt u nóg zulke geavanceerde software, u niet kunt verwachten dat een computersysteem iets waardevols produceert zolang u er waardeloze inputdata invoert. Met andere woorden: als u troep invoert, komt er troep uit! Later werd genoemde uitdrukking, afgekort als GIGA, ook gebruikt in andere velden zoals de wiskunde, het financiële management en de communicatiewetenschappen. Als u start vanuit een verkeerd uitgangspunt of met gebrekkige informatie, leidt dat tot foutieve resultaten. Veel fouten kunnen voorkomen worden als medewerkers de juiste instructies krijgen. En ook voor het maken van beleidsbeslissingen is het belangrijk om eerst goed geïnformeerd te zijn. Om iets te kunnen produceren moet u de juiste grondstoffen hebben. En voor nieuwe ideeën: goede inspiratie!



Recycle uw garbage!

Met garbage kunt u niet veel doen! Of toch wel?! Eigenlijk gaat de metafoor niet meer zo goed op in de tijd dat we zoveel mogelijk willen recyclen. Dingen weggooien is zonde en tast bovendien het milieu aan. Alles kan gerepareerd, aangepast of hergebruikt worden. Van afval maken we weer iets nieuws. Inmiddels zijn ook veel computersystemen zo slim dat ze garbage kunnen verwerken tot iets waardevols. Denk maar aan een simpele tekstverwerker. De taalfouten die u maakt, worden meteen door het systeem herkend en indien gewenst gecorrigeerd. Wat u invoert komt er dus in een andere vorm weer uit. En ook dit principe kunt u toepassen op andere gebieden. De output van een systeem zou in ieder geval anders moeten zijn dan de input. De input wordt verwerkt tot iets nieuws. Dat geldt ook als dat systeem niet een computer, maar een mens, een team of een organisatie is. Eigenlijk maakt het niet eens uit of de input garbage is. Is het principe van recycling niet dat we van alle troep weer iets moois maken? Wat gebruikt u als input voor uw ideeën? Bijzonder genoeg kunt u zich ook laten inspireren door wat oud, onjuist of afgedankt is en er weer iets moois van maken. U hoeft het niet altijd eens te zijn met wat u leest. Toch biedt het inzicht. U hoort iets dat niets met u te maken heeft. U hoort stukjes en brokjes informatie in de wandelgangen. Dit alles kunt u combineren. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



