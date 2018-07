Neem het initiatief. Grijp die controle! Door: Frank van Marwijk Bent u gewend om de kat uit de boom te kijken als zich nieuwe situaties voordoen? Presenteert u uw plannen pas als u zich verzekerd hebt van een breed draagvlak? Stelt u uw reactie uit tot anderen hun mening hebben gegeven? Steekt u als laatste uw hand uit en wacht u tot anderen ú bellen na een eerste kennismaking? In al deze situaties staat u met 1-0 achter. En dat ene eerste doelpunt kan het verschil maken. Zorg dat ú voortaan het initiatief neemt, en anderen zullen u blindelings volgen.



Heb het in de hand!

Regelmatig komen ze op mijn pad: vraagstukken over groeten, handen geven, knuffels en zoenen. Wanneer mag je dat doen, en hoe? Hoe kun je het (zoenen) ontwijken? En hoe pareer je een Trump-shake? De vraagstellers verwachten dat ik hen technieken aanreik om meer grip te krijgen op de situatie zoals je hand goed rechtop houden, je arm maximaal strekken, knoflook eten of een koortslip voorwenden. Het bijzondere is dat dergelijke tips weinig helpen als de ander het eerst zijn lippen tuit of zijn hand uitsteekt. U kunt dan alleen nog reageren op de situatie die zich voordoet. Mijn advies is steeds: neem het initiatief, dan hebt u de controle. Wilt u niet gezoend worden met nieuwjaar? Zorg dan dat ú als eerste resoluut uw hand uitsteekt. Wilt u een overtuigde hand geven? Begin dan! De handdrukken van Trump zijn inmiddels legendarisch. Er worden analyses op losgelaten waarbij van alles gezegd wordt over de stand van zijn hand, hoe hard hij knijpt en hoe hij rukt en trekt. Wat echter zelden genoemd wordt maar zeer essentieel is: Trump neemt nagenoeg altijd het initiatief! Wilt u daar meer over lezen? In mijn boek Lichaamstaal heb ik een hoofdstuk gewijd aan handdrukken, waaronder uiteraard die van Trump. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



