Bestaat mijn functie als manager straks nog wel? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben operationeel manager. De middenlaag in ons bedrijf wordt wegbezuinigd. Nu heb ik net een managementopleiding gevolgd, met het oog op promotie, maar ik vraag me af of het wel een goede investering is geweest. De promotie zit er voorlopig niet in en bij medewerkers staat zelfsturing centraal. Moet ik me zorgen maken over mijn functie als manager?"



Antwoord van Asha Kalijan

Tijden veranderen en ook op het gebied van management verandert er veel. Door technische innovaties en management- en leiderschap-ontwikkelingen, aanpassingen in werkwijzen en methodieken, zijn bepaalde taken gemakkelijker over te nemen of te coördineren door medewerkers en vooral door professionals. Dat heeft consequenties. Functies veranderen of ontwikkelen zich, zoals ik het liever benoem. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?