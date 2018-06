Hoe moet ik omgaan met manipulerende mensen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Wat een rode draad vormt in mijn manier van leidinggeven, is dat ik het niet goed kan vinden met lastige mensen. Menseen die alleen maar perfectie nastreven, altijd een mening hebben, manipuleren en emotioneel worden als ze hun zin niet krijgen. Als ze geen professionele houding hebben, dan ben ik er gauw klaar mee. Toch moet ik hier wat mee, want ik kom ze veel tegen. Hoe ga ik met hen om?"



Antwoord van Asha Kalijan

Lastige mensen vind je altijd en overal. Als je zelf directief bent, gewend bent dat mensen doen wat je zegt, omdat het redelijk is en past in de cultuur in jouw ogen, dan zijn dwarsliggers niet waar je op zit te wachten. Zeker als de organisatie stappen moet maken, kan er veel tijd gaan zitten in het omgaan met lastige mensen.



