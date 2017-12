Zes eigenschappen om beter te presteren Door: John Vrakking Het heette timemanagement, persoonlijke effectiviteit of zelfmanagement. Technieken om je productiviteit te verbeteren, de mate waarin je je doelen realiseert. Sinds de eerste publicaties erover in de jaren ’60 heeft het een grote vlucht gemaakt, maar geen enkele techniek is afdoende gebleken. Sterker nog, de behoefte aan effectiever werken lijkt groter dan ooit en de gevolgen van werkstress heten de grootste kostenpost van dit decennium te zijn. Is er dan geen enkele benadering die werkt als het aankomt op beter presteren?



Tovermiddel voor elk probleem

Wie een cursus Timemanagement volgt of er artikelen over leest, komt na verloop van tijd toch weer tot de conclusie dat de geboden oplossingen eigenlijk work-around’s zijn. Het zijn zonder uitzonderingen lapmiddelen voor de volgende persoonlijke tekortkomingen: Gebrek aan heldere doelen

Gebrek aan prioritering

Gebrek aan planning

Gebrek aan daadkracht

Gebrek aan focus of

Gebrek aan energie

