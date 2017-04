Vernieuwen in een logge organisatie lukt niet. Wat nu? Door: Asha Kalijan Vraag

"Voor iemand die vol ideeën zit, is het bijna niet te werken in een bedrijf dat traag opereert. Ik ben juist aangenomen om vernieuwingen te initiëren en aan te haken bij de externe ontwikkelingen. Echter, de organisatiecultuur werkt me tegen. En ik ben niet de juiste persoon om me daarmee bezig te houden. Om ook nog de voor een 'organisatie' fit intern te zorgen, kost mij te veel tijd. Wat is wijsheid?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het één gaat helaas niet zonder het ander. Dat had in principe vanaf het begin duidelijk moeten zijn. Ik denk dat je toch opnieuw je functie moet definiëren met duidelijke taakafbakeningen, waarbij het cultuurdilemma wel een rol blijf spelen.



