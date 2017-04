Zo bepaal je of iemand coachable is Door: John Vrakking Als een belangrijke voorwaarde van het welslagen van mijn coaching zou ik, volgens vakgenoten, tevoren moeten vaststellen hoe coachable de coachee is. Met tien vragen stel je vast of het traject kans van slagen heeft. De coachee kan het zelf al invullen. Hoge score, goed perspectief. Lage score, niet aan beginnen. Kan het zo simpel zijn?



Soms werkt coaching niet

Hoewel er in Nederland veel coaches zijn en coaching inmiddels common practice is, hoeft lang niet iedereen er ook baat bij te hebben. Dat kan aan de coach liggen of aan de coachee – de eerste moet over adaptable skills beschikken, de twee moet een klik voelen en coachable zijn. Dat laatste meet je bijvoorbeeld af aan de onderstaande kenmerken, op een lijstje dat de coachee zelf mag scoren: Je kunt erop vertrouwen dat ik op tijd ben voor alle afspraken die ik maak

Dit is de juiste tijd voor mij om coaching te krijgen

Ik ben bereid om het werk te doen en mijn coach te laten coachen

Ik hou me aan mijn woord zonder tegen te stribbelen of sabotage te plegen

Ik geef mijn coach het voordeel van de twijfel en zal verschillende manieren uitproberen om dingen te doen

Ik zal openhartig praten (vertellen wat er is) met mijn coach

Als ik het gevoel heb dat ik niet krijg wat ik nodig heb of verwacht van mijn coach, zal ik dit zeggen zodra dat gevoel ontstaat en vraag wat ik wil en nodig heb in onze relatie

Ik ben bereid om het belemmerende gedrag dat mijn succes beperkt, te laten vallen of aan te passen

Ik maak me geen zorgen om de kosten in tijd en in geld, maar zie coaching als een waardevolle investering in mijn leven

Ik ben iemand die de eer voor mijn succes kan delen met mijn coach Perfecte kandidaat

Iemand die voldoet aan de criteria van het lijstje zou vervolgens coachable moeten zijn. Maar eerlijk gezegd denk ik dat iemand, die positief scoort op al deze vragen, helemaal geen coach nodig heeft. Zoveel zelfreflectie, -inzicht en -vertrouwen? Die zou het zelf moeten kunnen rooien, zou ik denken.

