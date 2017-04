Een MT-lid drijft zijn eigen zin door. Wat te doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Een nieuw MT-lid leek heel aanpassend en gewillig. Echter, nu we ons in een spannende fase begeven (we moeten bezuinigingen) gaat hij buiten ons om naar de directie om enkele zaken in zijn voordeel te regelen. Dat schept wantrouwen in het team. Hoe kan ik als voorzitter van het MT het vertrouwen herstellen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Ambitie is goed, tot het doorschiet en grenzen overschrijdend. En dat is het geval nu. Het kan opzet zijn, maar ga daar niet direct van uit. Zie het inderdaad als overambitieus en hou er rekening mee dat dergelijk gedrag in een hecht team sneller opvalt.



