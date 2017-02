Hoe organiseer ik mijn personeel effectiever? Door: Asha Kalijan Vraag

"Terwijl we bezig zijn om als bedrijf effectiever te functioneren, moeten we de juist mensen op de juiste plaats plaatsen. We moeten ook mensen aannemen, maar daar is nu weinig budget voor. Goede mensen vertrekken en er zitten mensen thuis, die niet goed functioneren. Ik vraag me af hoe ik mijn personeel beter kan organiseren?"



Antwoord van Asha Kalijan

De trend die je ziet bij met name grote bedrijven, is reorganiseren voor een beter concurrentiepositie en daarbij plotseling personeel kritischer beoordelen. Dat gaat gepaard met verlies van banen. Dat geeft veel gedoe en medewerkers worden overvallen met veranderingen. Voor die tijd is er niet goed nagedacht over de interne externe mobiliteit en de waarde toevoeging van personeel. Dat is achteraf altijd te betreuren en onverstandig. Dat moet en kan anders. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?