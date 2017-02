Zes stappen om niet-bestaande problemen op te lossen Door: Frank van Marwijk Managers zijn gek op problemen en het oplossen daarvan. Hetzelfde geldt voor verkopers, ouders, leerkrachten, psychologen, medici, enzovoorts. Zien we een probleem, dan gaan we er meteen mee aan de slag en proberen we zo snel mogelijk de juiste oplossing te bieden. We geven een goed advies, introduceren een spectaculair veranderingsproces, reiken het beste product aan of schrijven de meest effectieve behandeling voor. Het probleem wordt opgelost. De vraag is echter of anderen ons probleem ook als een probleem zien. We zijn zeer goed in het oplossen van problemen die in de ogen van anderen helemaal niet bestaan. Met het stappenplan in dit artikel, ontdekt u welke problemen anderen misschien wel ervaren en leert u een aanpak die beter werkt om dergelijke problemen op te lossen.



Oplossen van niet bestaande problemen

In veel werksettingen is de focus gericht op het oplossen van problemen. Er wordt daarbij uitgegaan van een probleemgerichte aanpak. Maar als er geen probleem is, dan is er pas echt een probleem, schreef ik in mijn eerdere artikel Laat problemen niet verdwijnen, maar creëer een oplossing. Als er geen probleem is, kun je simpelweg niets oplossen. Als er geen kwaal is, kun je niets genezen en als er geen behoefte is, kun je die niet vervullen. U kunt geen problemen voor anderen oplossen als die dat zelf niet als een probleem zien. En toch is dat iets dat we voortdurend geneigd zijn om te doen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?